وزير الداخلية الماليزي: مبادرة “طريق مكة” أسهمت في تسهيل إنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن

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أشاد معالي وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون، بمبادرة “طريق مكة” التي أسهمت منذ إطلاقها عام 2017م في تسهيل إنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن من مملكة ماليزيا حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، للصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي، بحضور مشرف صالة المبادرة ممثل وزارة الداخلية العقيد عبدالله العيبان، حيث اطلع على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين السعودي والماليزي، والتقى فريق عمل المبادرة.

وتعنى مبادرة “طريق مكة” باستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ثم إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.