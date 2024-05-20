وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء القطري يرأسان اجتماع اللجنة الأمنية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية.

وعقب اللقاء رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود، والدكتور خالد العطية، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر والوفد المرافق له.

وأكد أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.

وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري، يأتي في إطار اللقاءات الدورية لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين وتنسيق المواقف في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقًا لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما لتحقيق المزيد من الأمن، والاستقرار، والرخاء.

وأشاد سمو وزير الداخلية، بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والدكتور خالد العطية، على محضر الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

شارك في الاجتماع، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء خالد بن خضر النويمي، ورئيس هيئة استخبارات القوات المسلحة اللواء طيار ركن حسام بن عبدالله الدامر، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم السلمه، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في المباحث العامة العميد منصور بن أحمد الوادعي، ورئيس قسم المجالس واللجان العربية بوزارة الخارجية لمى بنت منصور الجهني.

فيما شارك من الجانب القطري، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون الحكومية محمد بن علي العثمان، ورئيس فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء ركن حمد بن محمد الكبيسي، وعدد من الأعضاء ممثلي الوزارات في اللجنة.