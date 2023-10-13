وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يصل إلى إسرائيل

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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس إسرائيل، وقال: “إنني هنا في تل أبيب جئت برسالة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل اليوم وغدًا وكل يوم، ومن المستحيل بالنسبة لأي منا أن يفهم على الصعيد الإنساني ما مرت به إسرائيل وما جربته على يد حماس في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف “بلينكن”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: نحن مصرون أن نكون معكم للدفاع عن شعبكم والقيم التي تجمعنا سويا، والخيار واضح وسنسير في الطريق الصحيح مع إسرائيل.

وتابع: ينتابني شعور بالإصرار على فوز إسرائيل في هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية شريك لها للتأكد من حدوث ذلك، مفيدًا بأنه في الشرق الأوسط لا يوجد سوى مسار واحد يتمثل في الاندماج والتكامل والتعاون والتطبيع.