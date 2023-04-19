وزير الدفاع الأمريكي: السويد قد تنضم إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو

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أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن توقعه انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قبل قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو/ تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي بول جونسون في ستوكهولم: “رحبنا أخيرا بفنلندا بوصفها العضو الحادي والثلاثين بالناتو، ونتطلع إلى الترحيب بالسويد بوصفها العضو الثاني والثلاثين. نعتقد أن السويد ستصبح عضوًا بالناتو بحلول موعد قمة فيلنيوس في يوليو”.
ومن جانبه قال جونسون: “آمل أن نكون قادرين على الانضمام إلى الناتو بحلول موعد قمة فيلنيوس. أعتقد أن القمة ستكون لحظة مهمة للغاية بالنسبة للحلف، الذي يكثف أنشطته للردع والدفاع”.
وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى “الناتو”، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.
وفي العام الماضي 2022، تقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية “الناتو”، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، كذلك فعلت فنلندا والسويد، مع الإشارة إلى أن فنلندا انضمت بالفعل إلى التحالف رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري.