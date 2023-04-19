وزير الدفاع الأمريكي: السويد قد تنضم إلى الناتو قبل القمة المقبلة في يوليو

وفي العام الماضي 2022، تقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية “الناتو”، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، كذلك فعلت فنلندا والسويد، مع الإشارة إلى أن فنلندا انضمت بالفعل إلى التحالف رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري.