وزير الدفاع الأمريكي: لن نهدأ حتى نعرف مصدر التسريبات

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تعرف مصدر التسريبات لوثائق سرية ومداها، وستواصل التحقيقات لأجل ذلك.

وفي أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على التسريبات؛ قال أوستن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية بحسب “رويترز”: “سنواصل التحقيق، ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا (التسريب) ومداه”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تسريبات لوثائق استخباراتية أمريكية تتعلق بقدرات الجيش الأوكراني ونقاط ضعفه، والقدرات العسكرية لعدد من حلفاء الولايات المتحدة مثل: كوريا الجنوبية، وإسرائيل، وتركيا.

وبينما فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في إفشاء الوثائق، يشتبه خبراء الأمن القومي في احتمال أن يكون مصدر التسريب أمريكياً؛ نظراً لاتساع نطاق الموضوعات التي تتضمنها الوثائق.

بدوره دعا مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” ويليام بيرنز لتعلم الدرس من التسريب خاصةً لجهة تشديد الإجراءات، مشيراً إلى أن وزارتي العدل والدفاع تجريان تحقيقات مكثفة للغاية بشأن التسريبات.