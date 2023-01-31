وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن الحلفاء في شرق آسيا

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قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة واجهت استفزازات مُستمرة من كوريا الشمالية، مُؤكدًا التزام واشنطن بالدفاع عن الحلفاء بمنطقة شرق آسيا.

وأضاف «أوستن»، خلال مؤتمر صحفي ثنائي جمعه بوزير الدفاع الكوري الجنوبي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتفاقًا بين الجانبين على ضرورة توسيع التدريبات العسكرية المُشتركة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم أسلحتها التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية من أي خطر.

ونوه وزير الدفاع الأمريكي إلى أهمية التنسيق العسكري الثلاثي، مع كوريا الجنوبية واليابان؛ لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية في المنطقة.