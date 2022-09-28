وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: سنمضي على نهج ولي العهد ومساره الذي رسمه للوزارة

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رفع الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شاكرا ثقته في تولية الأمير المنصب الجديد.

وقال بن سلمان عبر “تويتر”: “يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرًا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني”.

مواكبة التطور العسكري

وأضاف: “‏لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات”.

يتعهد باستكمال المسيرة

وتابع الأمير خالد بن سلمان: “وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه”.