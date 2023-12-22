وزير الدفاع البريطاني يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا

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استقبل معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لبريطانيا.

وفور وصول سمو وزير الدفاع، أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف.

عقب ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع البريطاني اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية؛ بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

فيما حضره من الجانب البريطاني، معالي رئيس أركان الدفاع الفريق الأول توني راداكين، ومعالي رئيس أركان القوات الجوية الفريق ريتشارد نايتون، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق باتريك ساندرز، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، ومدير السياسات للشرق الأوسط كاشف شودري، ومديرة إستراتيجية القوات الجوية ناتاشا شارب، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد بن وايلد.