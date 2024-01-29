وزير الدفاع الكويتي: أمن واستقرار الوطن خط أحمر لا نتهاون فيه

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح، أن ثقة القيادة السياسية محل تكليف ومسؤولية، وأن أمن الوطن وسلامته واستقراره خط أحمر لا تهاون فيه .. مشددا على ضرورة النهوض بالمؤسسة العسكرية (الدفاع – الداخلية) ورفع كفاءة منتسبيها.

وقال الشيخ فهد اليوسف – في تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم /الاثنين/ – “نستشعر عظم القسم الذي أقسمناه والأمانة الملقاة على عاتقنا” .. مؤكدا على ترجمة توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح للعهد الجديد، بأن لا أحد فوق القانون، وضرورة استكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد بالحزم والمحاسبة، مشيرا إلى توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتحقيق مصالح البلاد.