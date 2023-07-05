وزير الدفاع الكويتي يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

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استقبل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي، وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد بن طلال الصباح.