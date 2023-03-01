وزير الدفاع يبحث مع وزير دفاع بريطانيا التعاون العسكري والدفاعي

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التقى وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بووزير دفاع المملكة المتحدة بين والاس ووقعا إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS).

حيث قال وزير الدفاع خالد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر”: “سُعدت بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بين والاس.. استعرضنا خلال اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وبحثنا التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، كما ناقشنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.

وأضاف خالد بن سلمان “كما وقعنا إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، الذي سيُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، من خلال شراكة متكاملة تشمل المشاركة الصناعية، ومشاريع مشتركة في البحث والتطوير للمنظومات الجوية المستقبلية”.