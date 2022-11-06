أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الدفاع العراقي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 6 نوفمبر 2022 - 10:52 مساءً

المناطق_واس

 

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الدفاع بجمهورية العراق ثابت محمد العباسي.

 

وقدَّم سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التهنئة لمعالي وزير الدفاع العراقي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع بجمهورية العراق.

 

أخبار قد تهمك

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 6 نوفمبر 2022 - 10:52 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى