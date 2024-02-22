وزير الدفاع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد سموه أن ذكرى يوم التأسيس تُجسد عراقة الدولة السعودية وعمقها التاريخي والحضاري والثقافي، منذ قيام الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود –رحمه الله– قبل ثلاثة قرون، وصولاً لهذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الذي نعيش فيه تطورًا وازدهارًا وفق رؤية طموحة تستند على إرث تاريخي كبير أسس لهذا الوطن مكانة عالمية في جميع المجالات ليواصل ترسيخ ريادته وثقله إقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف: نستذكر في هذه المناسبة تضحيات شهداء الوطن الأبرار -رحمهم الله- وجنوده البواسل في الدفاع عن الوطن، وتصديهم للأعداء ومواجهتهم للتحديات، ونستلهم منها الإخلاص والصدق في الذود عن أرضه وحماية حدوده ومقدساته وثرواته ومقدراته ومكتسباته.

وسأل سمو وزير الدفاع، الله العلي القدير أن يحفظ على الوطن عزه وشموخه، ويديم عليه أمنه ونماءه واستقراره ورخاءه تحت ظل القيادة أيدها الله وأدام عزها.