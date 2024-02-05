وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الوطني الكوري ويشهدان توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا شين وون سيك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.

وشهِد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا مراسم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال الصناعات الدفاعية.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب الكوري سفير كوريا لدى المملكة تشوي بيونغ هيوك، ومعالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان اوم، ونائب الوزير للإدارة سنغ إيل.