وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي أجاي بهات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

ومن الجانب الهندي حضر سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، والملحق العسكري لدى المملكة العقيد جي إس جريو.