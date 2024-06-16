وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وثمن سموه الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والجهود الكبيرة التي تبذلها قطاعات الدولة في جميع المجالات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسخير كافة الخدمات والتسهيلات للحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُعيد هذا اليوم المبارك على القيادة الرشيدة، وعلى هذه البلاد الطيبة، والأمتين العربية والإسلامية في أمن واستقرار وعز وازدهار، وأن ينصر حماة الوطن الأبطال، ويوفق المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، ويرحم شهداء الوطن، وأن يُيسّر للحجاج حجّهم ويتقبل منهم ومن سائر المسلمين.