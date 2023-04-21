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وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أبريل 2023 - 9:37 صباحًا

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع باسمه ونــــيابة عن منسوبي وزارة الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة، كما سأل سموه الله أن ينصر جنود الوطن البواسل ويحفظهم، ويرحم شهداءنا الأبـــرار، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أبريل 2023 - 9:37 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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