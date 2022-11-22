وزير الدفاع يُهنئ المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين في كأس العالم

انتهت مباراة السعودية والأرجنتين بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، ليفتتح الصقور مشوارهم في مونديال العالم بفوز تاريخي على راقصي التانجو بفوز تاريخي في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

تهنئة وزير الدفاع لـ “الأخضر”

وهنئ الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين لهدف، عبر حسابه الرسمي على موقع التـــدوينات القصيرة “تويتــر”: “روح وإصرار، وفوزٌ تاريخي، أسعدتم به الجميع”.

وأضاف وزير الدفاع، قائلًا: “مبروك للوطن، وقيادته، وشعبه، ولصقورنا الخضر”، وبهذه النتيجة يكون المنتخب السعودي قد حقق أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة وفي انتظار نتيجة مباراة بولندا والمكسيك بعد قليل.

أهداف الأخضر والتانجو

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وأحرز صالح الشهري، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 3 دقائق، من تمريرة من منتصف الملعب سددها مباشرة في المرمى، وسط دعم من قبل مشـــجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

وأضاف سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.