وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي يزور مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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زار معالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية رئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف إلياس جمال مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وكان في استقباله نائب الأمين العام للمجمّع عاطف العليان.

واطلع معاليه والوفد المرافق خلال الزيارة على منظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجمّع لخدمة المسلمين في أرجاء العالم كافة وكذلك على عرض تعريفي خاص بالمجمع تضمّن الحديث عن أقسام المجمّع وعدد الإصدارات التي أنتجها من المصاحف خلال الفترات الماضية والأعمال التي يقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين, كما اطلعوا على نسخة من مصحف برايل المخصص للمكفوفين أحد إصدارات المجمّع.