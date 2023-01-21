وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي

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شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي بالتزامن مع الحفاظ على أمن الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وتطرق معاليه خلال جلسة النقاش إلى جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما فيهم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.