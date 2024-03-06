وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم ، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز ، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مع التأكيد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والداعي لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.