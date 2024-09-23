وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ،وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، ومناقشة مبادرات وبرامج المملكة للحد من آثار التغير المناخي والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء ، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.