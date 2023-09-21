وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزير خارجية كولومبيا

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، بمعالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.