وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير النفط والبيئة مبعوث شؤون المناخ البحريني

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير النفط والبيئة مبعوث شؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وذلك على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة ما تقدمه مبادرتا “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” من مساهمات فاعلة تدعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التغير المناخي، وذلك بهدف حماية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض.