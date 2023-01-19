وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا السيدة ماريا سوزانا محمد، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس2023”.