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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية باكستان

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 يناير 2023 - 1:43 مساءً

المناطق_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية السيدة حنا رباني خار، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس2023”.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 يناير 2023 - 1:43 مساءً
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