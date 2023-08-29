وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا ميروسلاف فلاتشوفسكي، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وأوجه تعزيزها لاسيما في مجالات البيئة والمناخ والسبل الكفيلة للحد من آثار التغير المناخي، كما جرت مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.