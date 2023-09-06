وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية كينيا

المناطق_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير الخارجية في جمهورية كينيا الدكتور ألفريد موتوا، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات بما فيها البيئة والتغير المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.