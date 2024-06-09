وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير البيئة والتغير المناخي القطري

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بمعالي وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وذلك على هامش الحدث رفيع المستوى بشان العمل من أجل المحيطات.

وجرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بيرو الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان.