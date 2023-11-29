وزير الدولة للشؤون الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض

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رفع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وقال معاليه : إن هذا الاختيار جاء بفوز مستحق وتاريخي ليؤكد المكانة الدولية للمملكة، وعلاقاتها المتميزة وثقة المجتمع الدولي بها، وبجهود تضافرت قادها وصنع نجاحها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – والذي كان يتابع بشكل متواصل كل مراحل العمل بملف متطور يعكس النظرة العالمية الواسعة لبلادنا وجعل الإنسان والبيئة من محاوره الرئيسة؛ حيث يسعى الرياض إكسبو 2030 إلى تجاوز إطار الحياد الكربوني ليصبح أول إكسبو خال تماماً من الكربون.

وأكد الجبير أن النجاح الذي تحقق هو أن وصلت رسالة الرياض للعالم، بأننا شركاء أساسيون في بناء المستقبل وبأن رؤيتنا الواعدة حقيقة يراها الجميع، وبأن الإنسان السعودي بعزمه وإصراره وعلمه وعمله يصنع الإنجازات وبناءً على ذلك المملكة مستعدة لتبهر العالم.

وثمن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء دعم الدول لملف المملكة في مرحلتي الترشح والتصويت مؤكداً أن شراكات المملكة وعلاقاتها تقوم على الإحترام والثقة وانعكس ذلك على نتيجة التصويت.

وأضاف الجبير بأن عام 2030 سيكون عاماً مميزاً تحتفل فيه المملكة بنسخة مختلفة من اكسبو، وتفتح بلادنا أبوابها للعالم ليشاهدوا أرض العراقة والأمان والسلام، وليشهدوا التقدم والتطور الذي تعيشه المملكة مضيفاً بأننا لا نستشرف المستقبل فقط بل نعيش بشائره ونرى ضيائه.

وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، وأن يديم على المملكة استقرارها ونمائها في هذا العهد الزاهر.