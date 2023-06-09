وزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش يثمن جهود المملكة في تسهيل إجراءات الحجاج المستفيدين من مبادرة ” طريق مكة “

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ثمن معالي وزير الدولة للشؤون الدينية في جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد فريق الحق خان، جهود المملكة فيما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة من خلال مبادرة “طريق مكة”.

وقدم الشكر لحكومة المملكة على هذه المبادرة القيمة التي تقدم للمستفيدين من ضيوف الرحمن أرقى الخدمات، من خلال إنهاء إجراءت دخولهم للمملكة، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم في الصالة الخاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الحاجة للانتظار بالمطار.

ونوه معاليه بحرص المملكة على راحة الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيداً بدور الجهات المشاركة على تعاونها وتذليل الصعوبات في إنجاح مبادرة “طريق مكة”.

وتهدف المبادرة – إحدى مبادرات ” وزارة الداخلية “- إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.