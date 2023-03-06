وزير الرياضة: البطولة طريقنا لنقدم صورة حقيقية للعالم عن كرة القدم العربية

تحدث وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تسمية البطولة العربية ببطولة الملك سلمان 2023، مؤكدًا أنها جزء يســـير من العرفان والتــقدير الذي نكنه جميعًا لمقامه.

وقال وزير الرياضة خلال كلمته في قرعة البطولة العربية التي أقيمت اليوم: “من دواعي سروري أن ألتقيكم في هذا التجمع العربي الذي نعتز به جميعا، حيث نبدأ مرحلة جديدة في مســيرة بطولات الاتحاد العربي وهي تتزين الليلة في أهم بطولاتنا بأسم مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان ولا يزال داعما ومهتما بكل ما يسهم في نمو وتطوير الرياضة العربية بعمومها، ولهذا الاتحاد بشكل خاص منذ ولادته الأولى حتى وصل لهذه المرحلة المتقدمة في برامجه وبطولاته والوفاء بالتزماته”.

وأكمل: “لذا ومن هذا المنطلق فأن تسمية هذه البطولة ببطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023 هو جزء يسير من العرفان والتقدير الذي نكنه جميعا لمقامه، الحضور الكريم، المسمى وحده كافي ليمنح هذه البطولة كل أسباب النجاح فنيا وتنظيميا وجماهيريا”.

وواصل: “لذا فهي مسؤوليتنا جميعا لنقدم صورة حقيقية للعالم عن كرة القدم العربية ومنافساتها والمكانة التي بلغتها ولعل ما تحقق بمونديال 2022 بقطر خير دليل على ذلك، وهنا أشكر بكل التقدير سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما نجده من دعم واهتمام منحنا كل فرص النجاح”.

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