وزير الرياضة “الفيصل” : إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022

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امتدح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأداء المميز والإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 على الرغم من الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد في نصف نهائي المونديال.
وقال “الفيصل”، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي الشقيق في مونديال قطر 2022، عكس من خلاله تميز الكرة العربية”.
وتابع “حظًا أوفر لأسود الأطلس، وبالتوفيق في القادم بإذن الله”.
وسيلعب المنتخب المغربي السبت المقبل، مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام منتخب كرواتيا.