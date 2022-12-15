وزير الرياضة “الفيصل” : إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022

امتدح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأداء المميز والإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 على الرغم من الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد في نصف نهائي المونديال.