وزير الرياضة المصري: فوز الأهلي ببرونزية “مونديال الأندية” إنجاز كبير ومستحق

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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني والإداري وجميع اللاعبين وجماهير النادي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للاندية اليوم الجمعة عقب فوزه على أوروا ريد دياموندوز 4 / 2 اليوم الجمعة.

وذكر أشرف صبحي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للوزارة أن إنجاز الأهلي سيضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية.

وقدم وزير الرياضة المصري التهنئة إلى بعثة الأهلي على الفوز الذى حققه اليوم على الفريق الياباني اوراوا في مباراة قوية تعبر عن قدرات وإمكانات كرة القدم المصرية وتفوقها من خلال النادي الأهلي الذى يمثل مصر بمونديال الأندية.

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، هو إنجاز كبير ومستحق، ويمثل دعما وحافزا للمنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

كما حرص اتحاد الكرة المصري على تهنئة الأهلي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجمعة أنه يهنئ مجلس إدارة النادي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.