وزير الرياضة: كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال.. ثقتنا كبيرة بالفوز اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث يطمح الزعيم للاحتفاظ بلقبه الـــقاري، وتعزيز رقمه القياسي كونه أكثر الأندية حصولًا على اللقب.

وزير الرياضة يدعم الهلال

ودعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مواجهته المرتقبة الليلة ضد نادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الفيصل خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.. ثقتنا كبيرة بالفوز اليوم، وبإذن الله تكتمل الفرحة في الإياب”.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سايتاما باليابان، في السادس من مايو المقبل.

و تنطلق المباراة المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

كل التوفيق لممثل الوطن فريق الهلال في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 🏆 ثقتنا كبيرة بالفوز اليوم، وبإذن الله تكتمل الفرحة في الإياب 🇸🇦 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 29, 2023

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