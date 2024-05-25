وزير الرياضة يتوج الهلال بكأس دوري المحترفين

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توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, فريق الهلال بكأس الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024م “دوري روشن” وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الجمعة في ملعب المملكة أرينا بالرياض.

وسلم سموه كأس المسابقة والكؤوس الذهبية لقائد فريق الهلال سلمان الفرج, ولاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي المهندس عبدالعزيز العفالق، ورئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل الذي تسلم خلال الحفل شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمناسبة تحقيق فريق الهلال 34 فوزاً متتالياً كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.

وتخلل الحفل عرض لأهداف فريق الهلال خلال الموسم وأبرز المباريات التي خاضها وصولاً للتتويج.

يذكر أن بطولة الدوري ستختتم يوم الاثنين المقبل بإقامة مواجهات الجولة الأخيرة من المسابقة.