وزير الرياضة يتوّج النيوزيلندي “نِك كاسيدي” بالمركز الأول في الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

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توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم، النيوزيلندي نِك كاسيدي سائق فريق “جاغوار تي سي إس” بالمركز الأول في الجولة الثالثة من بطولة العالم “أي بي بي فورمولا إي” بموسمها العاشر، والجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2024، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

ونجح النيوزيلندي نِك كاسيدي في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع قائمة الأبطال المتوجين على حلبة الدرعية، بعد تتويجه بالمركز الأول في هذه الجولة، لينضم إلى قائمة المتوجين بالحلبة وهم: البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا- البريطاني سام بيرد- البريطاني ألكسندر سيمز- الهولندي نيك دي فريز- السويسري إدواردو مورتارا- الألماني باسكال ويرلين- البريطاني جيك دنيس.

وعلى صعيد نتائج الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم، وسط حضور كبير من داخل وخارج المملكة وتحت الأضواء الكاشفة ليلًا، تمكن الهولندي “روبن فراينز” سائق فريق “إنفيجن ريسينغ” من تحقيق المركز الثاني، فيما حصد البريطاني أوليفر رولاند سائق فريق “نيسان”، جائزة المركز الثالث.

وكانت المرحلة التأهيلية لسباق اليوم التي أقيمت قبل انطلاق السباق الرسمي، قد شهدت فوز البريطاني أوليفر رولاند بالمركز الأول، فيما جاء النيوزيلندي كاسيدي ثانياً، وحل الهولندي روبن فراينز ثالثاً.

وتميزت النسخة الحالية بحضور وتغطية إعلامية دولية موسّعة، حيث تواجد أكثر من (300) إعلامي من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تم نقله على شاشات أكثر من (45) قناة في (16) دولة حول العالم.

يذكر أنه بعد انتهاء الجولتين الثانية والثالثة التي احتضنتها المملكة، سينتقل السائقون إلى مدينة ساوباولو في البرازيل، والتي ستحتضن الجولة الرابعة من الحدث العالمي، قبل أن تستقبل اليابان الحدث في جولته الخامسة، ثم إيطاليا في الجولتين السادسة والسابعة، ومن ثم فرنسا التي ستحتضن الجولة الثامنة، وألمانيا التي ستتضيف الجولة التاسعة والعاشرة، أما الجولة (11 – 12) فستكون في الصين، ثم تنتقل بعد ذلك البطولة إلى الولايات المتحدّة التي ستنظم الجولة (13 – 14)، لتختتم بعدها البطولة بموسمها العاشر في العاصمة البريطانية لندن التي ستستضيف الجولتين الأخيرتين (15 – 16).