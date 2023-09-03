وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال

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رحب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بكل المشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تستضيفها المملكة في الوقت الحالي.

وأعلن نائب اللجنة الأولمبية السعودية فهد بن جلوي، انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، مساء اليوم الأحد، المؤهلة إلى باريس 2024، في صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وحضر حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “بدعم قيادة وطننا الغالي.. حدث رياضي عالمي جديد تستضيفه المملكة.. نرحب بالأبطال في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال”.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت كافة استعداداتها؛ لافتتاح البطولة الأولى من نوعها عالمياً في تاريخ رياضة رفع الأثقال كون المشاركة فيها إجبارية للتأهل لأولمبياد (باريس 2024)، والتي يشارك فيها 2500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

وخصصت اللجنة، 20 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يومياً لنقل الرياضيين من مقرات السكن لصالة التدريبات والمنافسات، حيث تم توفير أكثر من 70 منصة تدريبية للرياضيين، والذين اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال جدول تدريباتهم بداية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

أعلنت اللجنة المنظِّمة، السماح للجمهور بحضور افتتاح ومنافسات البطولة طوال أيام الدورة بشكل مجاني. ووفرت اللجنة، مقاعد مهيأة للجمهور وقريبة من منصات المنافسة، للحصول على أفضل فرصة لمشاهدة نجوم الأثقال العالميين عن قُرْب.