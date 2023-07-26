وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في كأس الملك سلمان للأندية

المناطق_الرياض

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة ترحيب بكل الفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “يسرني الترحيب بالفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “، مضيفًا : “متمنياً للجميع كل التوفيق في هذه البطولة الغالية”.

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 البطولة العربية وذلك في مدن الطائف، أبها والباحة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقًا.

وتحتضن ( 4 ) ملاعب مباريات البطولة التي تستمر حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وهي كل من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف (10 مباريات)، ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها (10 مباريات)، ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة (مباراتين)، ملعب نادي ضمك (مباراة واحدة).

وتضم المجموعة الأولى كلًا من الاتحاد، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي، بينما تضم المجموعة الثانية الهلال، السد القطري، الوداد المغربي والأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر، الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، وتضم المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.