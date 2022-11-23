وزير الرياضة يرفع شكره للقيادة ويثمن دعمها لتمكين أبناء الوطن من التميز وتحقيق الإنجازات

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومجلس الوزراء، على التهنئة الكريمة لبعثة المنتخب السعودي المشاركة بكأس العالم 2022 بدولة قطر، بعد فوز الأخضر على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وذلك في مستهل مشوار الأخضر بالبطولة.

وقال سموه في تصريح صحفي: “نفخر بقيادة وطننا الغالي، التي سخرت جميع الإمكانيات وهيأت السبل لتمكين أبناء الوطن من التميز وتحقيق الإنجازات”، مشيراً إلى اعتزاز الرياضيين بهذه التهنئة، التي تمثل حافزاً كبيراً للمنتخب السعودي، وتجسد في ذات الوقت، الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة، من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، والدعم المستمر من سمو ولي العهد الملهم برؤيته وطموحه نحو تحقيق الإنجازات، وتمثيل الوطن وتشريفه.

واختتم سموه تصريحه بالشكر لكل من ساند الأخضر في مهمته، متمنياً التوفيق للمنتخب في مبارياته المقبلة، والظهور بمستوى مميز يوازي الطموحات وتحقيق الأمنيات.