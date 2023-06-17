وزير الرياضة يلتقي بوفد المملكة المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم في برلين، برئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ” برلين 2023 ” عبدالرحمن القريشي وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد الوزير لشؤون الرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة عبدالعزيز باعشن.

وأعرب سموه عن عن ثقته باللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات على مستوى الأولمبياد الخاص في هذا المحفل العالمي ورفع اسم المملكة عالياً.

يشار إلى أن المملكة ستشارك في الدورة بأكثر من 80 لاعباً ولاعبة، كأكبر مشاركة سعودية في تاريخ الأولمبياد الخاص، إذ كانت المشاركة السابقة في أبو ظبي 2019 تتضمن 50 لاعباً ولاعبة.