وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، معالي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ الذي يزور الرياض حالياً.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة على مستوى الرياضة العالمية، بفضل رؤية 2030 وأهدافها الطموحة، خاصة في مجال استضافة أكبر الأحداث الرياضية الكبرى، أبرزها: دورة الألعاب الآسيوية للألعاب المغلقة والفنون القتالية الرياض 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034.

وعقب اللقاء، حضر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل والدكتور توماس باخ، العديد من منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، حيث شهدا نهائي كرة الطائرة الشاطئية، والتنس، إضافة لقيامهما بجولة في منطقة “فان زون” التابعة للدورة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من الزوار والمشجعين.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز نائبة مدير دورة الألعاب السعودية، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.

يذكر أن زيارة باخ الحالية للمملكة، تعد الثالثة له، منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2013م، حيث تأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقة التي تجمع الأولمبية الدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على النحو الذي يسهم في تطوير الرياضة على مستوى دول العالم.