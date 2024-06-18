وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

وبهذه المناسبة، قال سمو وزير الرياضة: “أهنئ قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، بفضلٍ من الله -عزّ وجلّ-، ثم بالتوجيهات الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وحرص ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، اللذين سخّرا كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام، وراحتهم، ليؤدوا مناسكهم بكل اطمئنان ويسر وسهولة، وسط أجواء روحانية، وبتكاتف وتعاون كل القطاعات المشاركة في موسم الحج”.

وتابع سموه: “إن ما تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين يعد مصدر فخرٍ واعتزازٍ لأبناء هذا الوطن العظيم كافة، الذي يعيش هذا العصر الزاهر في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، بما يحمله من تطور ونهضة شاملة في شتى المجالات، وفق رؤية شاملة ودقيقة، تقودنا جميعاً نحو مستقبل مشرق -بإذن الله-“.

ودعا سموه في ختام حديثه، بأن يحفظ الله -عزّ وجلّ-، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه من اهتمام للإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها”.