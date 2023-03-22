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وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 9:22 مساءً

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

ودعا سموه، باسمه ونيابة عن الرياضيين كافة، أن يديم الله -عز وجل- على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم المبارك على بلادنا الغالية، وهي تنعم بالأمن والأمان والازدهار، وأن يتقبل من المسلمين كافة صالح أعمالهم ودعواتهم.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس 2023 - 9:22 مساءً
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Waleed

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