وزير الرياضة يهنئ المنتخب المغربي بالوصول لثمن نهائي المونديال

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هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على كندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في المونديال.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق التأهل لدور الـ 16 من مونديال كأس العالم 2022، تأهل مستحق، وبالتوفيق في المرحلة المقبلة».

وتأهل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على كندا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات للمونديال القطري.

المنتخب المغربي، تأهل على رأس المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلجيكا بـ4 نقاط وكندا بدون نقاط.