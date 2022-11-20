وزير الرياضة يوجه رسالة خاصة لـ “أمير قطر” بشأن كأس العالم 2022

قدم سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رسالة تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وحفل افتتاح المونديال الذي حاز على إعجاب الجميع.

وتقدم وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال ظهور في قناة “beIN Sports”، بأروع التهنئة لسمو الشيخ تميم، وشعبه وحكومة قطر على هذه الاستضافة، وتنظيم كأس العالم، قائلًا: “انتظرنا هذا اليوم طويلًا”.

وأضاف “هذا اليوم يشهد إنجازًا عربيًا وخليجيًا كبيرًا باستضافة كأس العالم، الله يوفق الجميع وأن تكون من أفضل نسخ كأس العالم”.

وتقام المباراة بين قطر والإكوادور الآن على ملعب البيت حيث انطلقت في تمام الساعة الـ7 مساءً بالتوقيت المحلي كجزء من الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022، حيث انطلق مونديال العالم النسخة الـ22 رسميًا.

ووعلى غرار المونديال، التقطت الكاميرات في المباراة الأولى الهدايا التي قدمتها قطر للجماهير، حيث قامت اللجـــــنة المنظمة للبطولة بتوزيع أكياس صغيرة تحتوي على المسك وخــــشب العود على الجماهير كعلامة على حسن الضيافة.