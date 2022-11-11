وزير الرياضة يُعلق على القائمة النهائية لـ “الأخضر”

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر المُشاركة في مونديال قطر 2022، منذ قليل، حيث شهدت العديد من ردود الأفعال في الشارع الرياضي السعودي.

ونشر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مُعلقًا فيها على قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والتي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022.

وأعاد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نشر تغريدة الحساب الرســـمي على اختيارات الفرنسي رينارد الخاصة بـ “قائمة الأخضر”، قائلًا:”كل التوفيق لـ صقورنا، ثقتنا فيــكم، وكلنا معكم”.