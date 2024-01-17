وزير الرياضة يُهنئي الأخضر بالفوز الأول

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هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالفوز على منتخب عمان في مستهل مشوار بطولة كأس آسيا، الثلاثاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتهنئة لاعبي المنتخب السعودي الأول والجهازين الفني والإداري بعد الانتصار.

وأكد الفيصل ثقته في استمرار تقديم المنتخب السعودي المستوى المتميز ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.



يذكر أن المنتخب السعودي، نجح في قلب تأخره بهدف أمام نظيره العماني إلى فوز بنتيجة «2-1»، خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن مواجهات المجموعة السادسة من بطولة آسيا التي تستضيفها قطر.