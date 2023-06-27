وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أسمى التهاني ووافر التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1444هـ.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “تعود علينا المناسبة العظيمة عيد الأضحى المبارك، ونحن نعيش عهدًا زاهرًا في المجالات كافة -ولله الحمد-، في ظل قيادتنا -حفظها الله- التي لم تدخر جهدًا ولا دعمًا لرفعة بلادنا وريادتها على الأصعدة كافة، وهو ما جعل المملكة -بعد توفيق الله- تعيش نهضةً وتنميةً شاملة، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، وفق رؤى سديدة تقود بلادنا لمزيد من الازدهار”.

وتابع سموه: “إن ما نشاهده من خدمات متطورة ومباركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، مفخرةٌ ومصدرُ اعتزازٍ عظيم، بعد أن قدمت قيادة وطننا وسائل الدعم والتوجيه كافة، لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

ودعا سموه في ختام حديثه بأن يحفظ الله -عز وجل-، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة وشعبها وافر الخير والتطور والازدهار.