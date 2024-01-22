وزير السياحة: إنفاق السياح في العاصمة ارتفع بمقدار الضِّعف بعد موسم الرياض

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أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن إنفاق السياح في الرياض ارتفع بمقدار الضعف بعد موسم الرياض.
وأشار إلى أن الغرف الجديدة التي أعلن عنها تراوحت ما بين 250 إلى 300 ألف غرفة.
وأردف: لدينا كل ما يبحث عنه السائح في المملكة، وسنصبح الأهم في القطاع السياحي عالميًّا.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى “مستقبل العقار” والمقام في الرياض، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد “الحقيل” خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتحسن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.